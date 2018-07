Asamoah si presenta: «Inter, sono in forma come non mai»

L’ex calciatore della Juventus, Kwadwo Asamoah, è pronto alla sua nuova avventura con la maglia dell’Inter: il ghanese si sente alla grande

Kwadwo Asamoah, nuovo centrocampista dell’Inter, arrivato alla corte di Luciano Spalletti a parametro zero dopo l’avventura con la maglia della Juventus, ha parlato ai microfoni di KweséESPN della propria condizione fisica: «L’anno scorso mi sono sempre allenato molto bene ed ho giocato con regolarità, mi sono sentito alla grande come mai mi era successo. Tornare a giocare per il Ghana? Ho sempre detto che una volta che sarei riuscito a tornare in forma, avrei vestito di nuovo la maglia della mia nazionale. Quel momento si sta avvicinando».