Ascoli, Dionisi: «A fine campionato dobbiamo essere in una posizione di classifica che ci permetta di sognare»

Federico Dionisi, capitano dell’Ascoli, ha parlato della stagione dei bianconeri in Serie B ai microfoni ufficiali del club

Federico Dionisi, capitano dell’Ascoli, ha parlato della stagione dei bianconeri in Serie B ai microfoni ufficiali del club.

PAROLE – «Credo che la seconda parte di stagione sia improntata, per lo più sono scontri diretti, la classifica è talmente corta ed equilibrata che sarà importante trarre il meglio da ogni partita per arrivare a fine campionato in una posizione di classifica che ci permetta di sognare. È un campionato tanto equilibrato, non mi aspettavo un Frosinone che disputasse un girone di andata di questo genere, ma che potesse essere lassù sì; fra le altre squadre c’è qualcuna più indietro, come il Genoa e il Parma che avrebbero potuto disputare un girone di andata superiore, ma questo campionato, così equilibrato, ci dimostra che ogni partita va giocata con la massima attenzione, senza sottovalutare nessun avversario».