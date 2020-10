ASL Napoli, la portavoce: «Per i giocatori valgono le stesse regole di ogni altro cittadino»

Il commento ufficiale dell’ASL dopo la decisione di impedire la partenza verso Torino del Napoli per la partita contro la Juventus.

La portavoce dell’ASL Napoli1 Anna Tagliaferri è intervenuta in merito alla decisione di bloccare la partenza del Napoli verso Torino.

GIOCATORI – «Gli atleti del Napoli sono residenti in città. Per questo valgono le stesse regole di ogni altro cittadino di nostra competenza, siano essi calciatori, operai, casalinghe, studenti o di qualsiasi altra categoria. La salute va tutelata e difesa per tutti allo stesso modo, col massimo dell’impegno e zelo».

«La tutela della salute dei cittadini del territorio della città partenopea compete all’Asl Napoli1. Per cui non abbiamo necessità di chiedere permessi in questo senso. La salute dei cittadini prima di tutto».