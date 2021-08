Aspettando Messi il Psg rinuncia a Ramos: fuori contro lo Strasburgo

In attesa di poter schierare l’asso argentino, il Psg dovrà fare a meno di Sergio Ramos per la gara con lo Strasburgo: il motivo

Il problema al polpaccio sinistro continua a perseguitare Sergio Ramos. L’ex capitano del Real Madrid non potrà scendere in campo in occasione della sfida di sabato sera tra il “suo” Psg e lo Strasburgo, come riportato da RMC Sport.

Per il difensore spagnolo sarà così la terza gara saltata di questo inizio stagione, dopo la finale di Supercoppa con il Lille e la prima giornata di campionato con il Troyes.