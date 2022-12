Assemblea azionisti Juventus, Della Ragione: «Operato in piena trasparenza»

In corso l’Assemblea degli azionisti in casa Juventus, presente anche Massimo Della Ragione, le sue parole

In corso l’Assemblea degli azionisti in casa Juventus, presente anche Massimo Della Ragione, le sue parole.

LE PAROLE – «Negli ultimi mesi Juventus ha dovuto affrontare sfide senza precedenti. Il CdA ha analizzato elementi ricevuti dalle autorità, è stato un lavoro molto impegnativo nell’interesse di Juventus e di tutti gli azionisti. Tra settembre e dicembre ci siamo riuniti più di 10 volte, nello stesso periodo si è regolarmente confrontato con revisori. Sono state richieste riflessioni e analisi supplementari. A seguito del lavoro svolto, il Consiglio ha deciso di rivedere alcune stime, comunicandole al mercato in piena trasparenza. Il Consiglio continua a esercitare la governance su altre tematiche. Dopo aver completato il nostro lavoro e completato il bilancio al 30 giugno 2022, ne abbiamo condiviso le ragioni sottostanti. Abbiamo supportato la società in questa fase, vi ringrazio per l’attenzione».