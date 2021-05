Assemblea Exor: approvato il bilancio 2020. I dettagli

Approvato il bilancio per il 2020 dopo l’assemblea Exor tenutasi oggi tra gli azionisti. Ecco i dettagli e le decisioni prese

Oggi si è tenuta l’assemblea dei soci di Exor, la holding quotata in borsa della famiglia agnelli, che controlla anche la Juventus e la Ferrari. Il bilancio è stato approvato, come riportato da Calcio e Finanza, così come la distribuzione di un dividendo pari a 0,43 euro per azione, “per un importo massimo di circa 100 milioni di euro”, come spiegato Exor in una nota ufficiale.

La Giovanni Agnelli Bv, primo socio di Exor con il 53% delle quote, incasserà, quindi, circa 55 milioni in dividendi. Soldi che toccherà poi alla famiglia Agnelli decidere come gestire.