Assemblea Lega Serie A il 13 agosto: diritti TV all’ordine del giorno

Venerdì 13 agosto è in programma una riunione dell’Assemblea di Lega Serie A: si discute ancora sui diritti televisivi delle gare

Venerdì 13 agosto convocata una nuova riunione (esclusivamente in videoconferenza) dell’Assemblea di Lega Serie A. Tra i vari punti dell’ordine del giorno anche quello relativo a DAZN e Sky per la trasmissione delle 7 gare in esclusiva alla piattaforma streaming nei locali pubblici.

Come da comunicato: «Concessione ad un primario operatore di una sublicenza non esclusiva dei diritti audiovisivi del Campionato Serie A fruibili da parte dei soli Utenti Commerciali».