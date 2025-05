Torino, Asta: «Mi piace vedere i nostri giovani in prima squadra; la A te la devi meritare, ma Vanoli fa bene»

Le parole di Antonino Asta, ex calciatore del Torino, sui tanti giovani lanciati in prima squadra in granata da Paolo Vanoli nelle ultime settimane

Antonino Asta ha parlato a Tuttosport di questa nuova linea verde varata dal Torino con tanti giovani – Perciun, Njie, Savva, Ciammaglichella e Dellavalle – che in questo finale di stagione stanno giocando con maggiore regolarità. Di seguito le sue parole.

PERCIUN – «Se sta giocando con continuità vuol dire che anche in settimana si sta rivelando un elemento valido. Questo è un bel segnale. Ha ottime qualità tecniche. Con me giocava più da trequartista o da mezzala, ma può fare anche l’esterno d’attacco come sta facendo con Vanoli. Di lui mi piace che cerca sempre la giocata, che prova a saltare l’uomo. Un giocatore con le sue qualità non va limitato. Il bello di Perciun è che in campo ha questa sfrontatezza, anche contro l’Inter l’ho visto parlare molto con i compagni, quasi a dare indicazioni. Ricordo che quando era con me se sbagliava una giocata poi non si chiudeva, memorizzava l’errore e ci riprovava subito dopo».

ASPETTI DA MIGLIORARE – «Nella fase di non possesso e nella scelta del tempo della giocata, ma lo sa anche lui».

FUTURO AL TORO O IN PRESTITO – «Allenarsi con quelli più bravi aiuta ma ciò che davvero permette ai giovani di crescere è giocare le partite: l’ho sempre detto a chi usciva dalla Primavera».

SU NJIE – «Njie forse fisicamente è anche più pronto di Perciun ma sono due giocatori diversi. Alieu è più un attaccante esterno o seconda punta. Quando sono arrivati si vedeva che avevano delle qualità importanti, se stanno trovando spazio in A vuol dire che è stata brava la società prima a prenderli con il responsabile del settore giovanile e gli scout, poi a crescerli con i tecnici che gli hanno permesso di arrivare in prima squadra».

SU SAVVA E GLI INFORTUNI – «Gli infortuni se fai il calciatore sai che ti possono capitare. Savva è un altro calciatore estroso che punta l’uomo e ha un mancino delicato. Farà vedere di che pasta è fatto. Poi in estate insieme alla società deciderà anche lui, come Njie, se restare o andare in prestito. Magari non rimarranno tutti, qualcuno andrà via e poi tornerà, così fra un paio d’anni il Toro avrà quei 4 o 5 giocatori cresciuti nel vivaio come accadeva una volta».

SU DELLAVALLE E CIAMMAGLICHELLA – «Aaron l’ho avuto come giocatore, Alessandro aveva fatto qualche allenamento con me ma lo conosco comunque molto bene. Ecco, Dellavalle ha fatto un campionato importante a Modena e in estate Vanoli avrà un giocatore diverso da quello di un anno fa, più maturo. Lui è un difensore molto duttile, può giocare centrale a tre o a quattro, può fare il terzino. Forse avrebbe potuto avere spazio anche quest’anno al Torino».

TANTI GIOVANI IN ROSA – «Dipende dal progetto. In Italia, più che all’estero, i risultati contano tanto e se non arrivano l’allenatore poi rischia. Se fai giocare i giovani devi mettere in preventivo che possano sbagliare, la crescita passa anche attraverso gli errori. Il Torino, visto che negli ultimi anni non è riuscito ad arrivare a certi livelli, potrebbe anche permettersi di fare un discorso di questo tipo e valorizzare i propri talenti».

IL LEGAME TRA PRIMA SQUADRA E GIOVANILI – «Quando giocavo c’era forse più un rapporto di simbiosi tra giovanili e prima squadra, soprattutto con allenatori come Camolese e Mondonico. Non che successivamente non ci sia stato comunque un legame forte, però mi sembra che ora con Vanoli quella simbiosi stia tornando e i giovani che stanno trovando tanto spazio lo dimostrano».

MERITI DI VANOLI – «Senza dubbio, fermo restando che per giocare in A bisogna meritarlo. Di Vanoli mi è piaciuto anche il fatto che abbia detto che i giovani bisogna utilizzarli anche nelle partite importanti, come quella contro l’Inter, dove ha fatto esordire Cacciamani. Gli va dato il merito di aver creduto in questi ragazzi e di averli fatti crescere».