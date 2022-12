Il Liverpool ha vinto per 3-1 sul campo dell’Aston Villa e l’ha fatto anche grazie al primo gol in Premier League di Bajcetic

Primo centro dopo appena due presenze per il 18enne mandato in campo da Klopp nella sfida di oggi per il boxing day in Inghilterra.