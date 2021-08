Atalanta, Abraham tra Arsenal e Roma. Zapata ora può restare

Il bomber inglese lontano dall’Atalanta, conteso dalle altre due pretendenti. E ora Duvan Zapata può restare in nerazzurro

Tammy Abraham difficilmente vestirà la maglia dell’Atalanta. Questo è quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, che vede il bomber in uscita dal Chelsea diviso tra una permanenza a Londra (sponda Arsenal) e un approdo in Italia ma per vestire la maglia della Roma.

E ora la permanenza di Duvan Zapata non è più un’ipotesi da scartare. Il colombiano è uno dei nomi sulla lista dell’Inter per il dopo Lukaku, ma i nerazzurri sembrano dal canto loro intenzionati a puntare su altri profili, Dzeko in primis.