Il difensore dell’Atalanta Arana lamenta lo scarso utilizzo: «Non so i motivi, speravo di giocare con più continuità»

In prestito dal Siviglia, Guilherme Arana ha espresso il desiderio di giocare in un’intervista a Estadio Deportivo: «Mi sento a disagio, l’Atalanta e l’allenatore non mi hanno dato la possibilità di dimostrare il mio valore. Parlerò con i miei procuratori e valuteremo le offerte».

«I motivi del poco spazio? Non saprei. I miei compagni di reparto vanno bene, tuttavia speravo di giocare con maggior continuità: non sono venuto a Bergamo per restare un anno in panchina. Ora voglio giocare, sono convinto che presto le cose andranno bene»