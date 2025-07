Atalanta, caccia al nuovo centravanti: occhi su Muniz e Mateta

Atalanta, mentre prosegue la trattativa con l’Inter per Lookman, con la Dea che non concede sconti, guarda in Premier per rinforzare l’attacco

Mentre l’operazione Lookman-Inter si avvicina alla sua conclusione, la vera priorità dell’Atalanta è da tempo un’altra: individuare un nuovo centravanti da affiancare a Gianluca Scamacca, ancora reduce da un’annata complicata dal punto di vista fisico. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il club orobico è deciso a regalare a Juric un secondo attaccante “puro”, fondamentale per reggere i ritmi di una stagione che prevede anche l’impegno in Champions League.

I nomi caldi sul taccuino della dirigenza portano in Premier League: si tratta di Rodrigo Muniz del Fulham e Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Due profili diversi ma accomunati da costi elevati e da un potenziale importante.

Il più accessibile, almeno sulla carta, sembra essere Muniz, classe 2001, autore di 8 gol nell’ultima stagione con i londinesi, pur avendo giocato solo 8 partite da titolare su 31 complessive. Il brasiliano ha espresso il desiderio di avere maggiore spazio e l’opportunità di giocare in Champions potrebbe convincerlo a cambiare aria. Tuttavia, il Fulham, che ha investito 8 milioni su di lui nel 2021 e lo considera centrale nel progetto, chiede almeno 45 milioni, dopo aver rifiutato un’offerta da 37 milioni del Leeds.

Più complessa la pista che porta a Mateta, classe 1997, reduce da 17 gol stagionali e una FA Cup vinta. Il Crystal Palace, però, spara alto: la richiesta si aggira sui 50 milioni. Il club ha già rifiutato – secondo la BBC – una proposta informale da 35 milioni proveniente proprio dall’Atalanta. A complicare il tutto c’è anche la situazione europea del club inglese, che attende il verdetto del TAS per sapere se potrà partecipare all’Europa League.

Il duello di mercato resta aperto: Muniz piace per età e prospettiva, Mateta per esperienza e rendimento. La Dea dovrà valutare bene il profilo giusto, ma l’obiettivo è chiaro: un centravanti vero per completare l’attacco.