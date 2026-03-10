Atalanta Bayern Monaco, bellissimo gesto dello stadio dopo il 5-0 dei tedeschi: ecco cosa è successo

Atalanta Bayern Monaco, il pubblico nerazzurro rende onore ai tedeschi dopo il 5-0: il gesto che ha colpito tutti

Lo stadio di Bergamo si è reso protagonista di un gesto significativo dopo il 5-0 subito dall’Atalanta contro il Bayern Monaco. Nonostante la serata difficilissima, tutto il pubblico nerazzurro si è alzato in piedi per applaudire i giocatori tedeschi, riconoscendo la qualità e la superiorità mostrata dagli avversari.

Il sostegno dei tifosi è stato anche un modo per restare vicino alla propria squadra in un momento complicato, dimostrando maturità e attaccamento ai colori nonostante la severa lezione subita. Gli applausi hanno rappresentato un doppio messaggio: incoraggiamento per la Dea e rispetto per la prestazione del Bayern.

Pochi minuti dopo, la formazione tedesca ha trovato anche il gol del 6-0 con Musiala, chiudendo una partita a senso unico. Infine arriva il gol della bandiera di Pasalic. Un risultato pesante, ma accompagnato da un comportamento esemplare del pubblico bergamasco, capace di distinguersi per sportività.

