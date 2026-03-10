Atalanta Bayern Monaco, la sfida fuori dal campo è tra due modelli opposti: il confronto economico e non solo

Atalanta Bayern Monaco, la sfida fuori dal campo è tra due modelli opposti: il confronto economico tra i due club che si sfidano agli ottavi

La super sfida di questa sera tra Atalanta e Bayern Monaco, valida per gli ottavi di finale di Champions League, mette di fronte due realtà molto diverse per dimensioni, storia e disponibilità economica, ma accomunate da un principio chiaro: spendere in modo sostenibile e programmare il futuro con equilibrio. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il club bavarese e la società bergamasca condividono infatti una cultura manageriale fondata sulla disciplina di bilancio e sulla crescita costruita senza strappi.

Il paragone, però, diventa inevitabilmente impressionante quando si passa ai numeri. Il Bayern Monaco, gigante del calcio tedesco e potenza europea, viaggia su ricavi e strutture di un altro pianeta rispetto alla Dea, che resta una società cresciuta con intelligenza e gradualità. I bergamaschi hanno chiuso il 30 giugno 2024 il nono bilancio consecutivo in utile, confermandosi come una delle realtà più virtuose d’Italia. I tedeschi, invece, hanno addirittura infilato 33 esercizi consecutivi in attivo, una continuità che racconta la forza del loro modello.

Ricavi, stadio e sponsor: i numeri del divario

Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, nella stagione 2024-25 il Bayern ha fatto registrare 861 milioni di euro di ricavi al netto del player trading, mentre l’Atalanta si è fermata a 199 milioni. Un rapporto di oltre quattro a uno che si riflette in tutte le principali voci economiche.

Nei diritti televisivi il distacco è contenuto ma comunque netto: 252 milioni per il club tedesco contro 132 per i nerazzurri bergamaschi. Il fossato si allarga invece sensibilmente nei ricavi da stadio, con l’Allianz Arena, impianto simbolo del calcio europeo, capace di generare 147 milioni contro i 23 della rinnovata casa atalantina. Ancora più marcata la differenza nell’area commerciale: il Bayern incassa 462 milioni, l’Atalanta 44. Una distanza che nasce dalla dimensione globale del marchio bavarese e dalla forza dei suoi partner internazionali.

Sul campo resta una sfida aperta

La differenza emerge anche nel costo del lavoro sportivo. Il Bayern Monaco paga stipendi per 448 milioni, mentre l’Atalanta si attesta a 113 milioni, nel rispetto della linea costruita negli anni dalla famiglia Percassi e poi proseguita con la nuova proprietà guidata da Stephen Pagliuca.

I tedeschi hanno una valutazione aziendale che supera i 4 miliardi, mentre il club bergamasco si ferma a 573 milioni. Eppure, nel calcio, i numeri economici non bastano da soli. In campo si parte sempre undici contro undici, ed è lì che la squadra di Raffaele Palladino, tecnico ambizioso chiamato a proseguire il percorso europeo della Dea, proverà a giocarsi le proprie chance contro il Bayern di Vincent Kompany, allenatore belga alla guida di una corazzata costruita per vincere tutto.

La differenza di potenziale è evidente, ma la Champions insegna che organizzazione, intensità e coraggio possono ridurre anche i divari più larghi.