Atalanta, Benitez: «Con il Liverpool ce la può fare»

Rafa Benitez ha parlato a Sky Sport per parlare della super sfida di Europa League tra il suo Liverpool e l’Atalanta.

SFIDA – «Sarà una partita ad alta intensità. Ho visto le partite dell’Atalanta contro Milan e Fiorentina e devo dire che i nerazzurri vanno in difficoltà quando l’altra squadra pressa dall’inizio. Credo che sarà così, soprattutto all’inizio, ma poi il Liverpool potrebbe lasciare un po’ di spazi e lì la squadra di Gasperini dovrà cercare di sfruttarli. Non sarà facile».

MONTAGNA DA SCALARE – «È alta, ma l’Atalanta ce la può fare. In alcune partite, come a Napoli, la squadra ha fatto molto bene. Il Liverpool è molto forte, dipenderà anche da chi giocherà. I nerazzurri hanno comunque tante motivazioni e vorranno provare ad arrivare fino in fondo alla competizione»

GASPERINI – «Penso che sia un allenatore molto intelligente ed è più facile lavorare. La società lo sa e si sono trovati bene. Il club ha sempre dato fiducia all’allenatore»