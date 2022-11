Atalanta, bilancio del 2022: focus sui portieri

Il bilancio degli estremi difensori dell’Atalanta durante il 2022: dalla valutazione su Musso alla certezza Sportiello (fino a Rossi)

SPORTIELLO (7,5) – Una riserva di lusso, anche se oggettivamente è un portiere che potrebbe tranquillamente giocare titolare. Tutte le volte che viene tirato in causa riesce sempre a uscire come uno dei migliori in campo. Il mezzo punto in più per le prestazioni straordinarie contro Juventus l’anno scorso e all’Olimpico quest’anno.

MUSSO (6) – Anno a due volti per il portiere argentino. Se nella seconda parte di stagione scorsa si è dimostrato insicuro specialmente nelle uscite, dall’altra la partenza durante l’annata 2022 2023 è stata assai positiva: dimostrando sicurezza fino all’infortunio contro la Roma. Rientro assai altalenante, con alcuni nei ben presenti quando si tratta di gestire le azioni avversarie in area piccola. Si aspettano margini di miglioramenti.

ROSSI (5) – Nonostante sia uomo spogliatoio all’interno del contesto Atalanta, nel 2022 è stato protagonista (in negativo) contro il Cagliari: contesto non facile visto che si è trovato a sostituire Sportiello all’ultimo momento, considerando che giocava in una Dea tanto confusa quanto in difficoltà l’anno scorso.