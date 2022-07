Atalanta, Capello: «La Dea può farci divertire ancora»

L’ex allenatore italiano Capello si è detto fiducioso per la prossima stagione dell’Atalanta di Gasperini

L’ex allenatore italiano Fabio Capello, in un’analisi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, si è detto fiducioso per la prossima stagione dell’Atalanta di Gasperini.

IL COMMENTO – «L’Atalanta ha tutto per farci divertire ancora, anche se stavolta non avrà a disposizione il palcoscenico delle coppe europee. Si riparte da Zapata affiancato da Malinovskiy, un tandem collaudato. Il colombiano non si discute: se sta bene, è un attaccante a tutto tondo, completo. È un vero totem perché fa gol in tutte le maniere, dà anche gli assist: è il perno fondamentale della manovra dell’Atalanta. Malinovskiy si è abituato ormai al nostro calcio, può dare ancora di più. Inoltre non va trascurato Ederson, uno che può sempre portare il tocco di fantasia.

Dopo la scorsa annata tra alti e bassi, c’è stato un segnale positivo con la riconferma di Gasperini, che potrà così continuare il suo valido lavoro: l’importante è che lui e i suoi giocatori ritrovino l’entusiasmo e il gusto di stupire non soltanto l’Italia, ma anche l’Europa. Da Guardiola a Klopp, tanti hanno ammirato il calcio proposto dal collettivo di Gasp. E attenzione a Muriel, che ancora si trova in bilico come possibile partente: se anche lui resterà dentro il progetto atalantino, non sarà una semplice riserva, ma un valore aggiunto, prezioso per dare ulteriore imprevedibilità».