Atalanta Chelsea, clima di unione prima della sfida di Champions League! Le due proprietà insieme nel corso della giornata. La Dea: «Rinsaldato un legamene duraturo»

Ore di avvicinamento alla grande notte di Champions League all’insegna dell’unione tra Atalanta e Chelsea, attese questa sera alle 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo per la sesta giornata della Fase Campionato. Una sfida di alto livello, che mette di fronte la formazione di Raffaele Palladino – tecnico campano classe 1984 – e i Blues guidati da un progetto societario ambizioso.

Nel corso della giornata è andato in scena un incontro istituzionale tra le due proprietà. Per i bergamaschi erano presenti la famiglia Percassi, insieme al co-chairman Stephen Pagliuca, mentre per il club londinese ha partecipato il co-owner Behdad Eghbali. L’Atalanta ha condiviso sui propri canali ufficiali uno scatto dell’incontro, accompagnandolo con un messaggio significativo:

COMUNICATO – «Negli ultimi giorni Atalanta e Chelsea hanno rinsaldato un legame duraturo e che va oltre il rettangolo verde. Le due proprietà sono state al centro di un incontro che ha visto il co-Owner del Chelsea Behdad Eghbali insieme al Presidente Antonio Percassi, al co-Chairman Stephen Pagliuca, all’AD Luca Percassi e a Marc Casper».

Un segnale di continuità in un rapporto che ormai trascende la dimensione sportiva, confermando l’ottima sintonia tra i due club anche fuori dal campo.

