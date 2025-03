Atalanta, occhio a non perdere il treno Champions League! Quanti punti ha perso la Dea? Il confronto rispetto all'andata - Calcio News 24

Il calo vertiginoso dell’Atalanta che ora potrebbe anche compromettere la Champions League: quante cose sono cambiate dall’andata?

Un calo non indifferente per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini: da vicina a lottare per lo Scudetto a compromettere addirittura l’ingresso in Coppa dei Campioni. All’andata l’Atalanta aveva 10 punti di vantaggio sul Bologna, 9 dalla Juve e addirittura 19 dalla Roma.

Un calo troppo evidente che potrebbe compromettere la Champions: +2 sui rossoblu; +3 sui sabaudi e addirittura +6 dai giallorossi. Bisogna invertire la marcia