Atalanta, i gol scarseggiano! I numeri preoccupanti del nostro campionato: il paragone con lo scorso anno

Atalanta, i gol scarseggiano! I numeri preoccupanti del nostro campionato: il confronto con la fase realizzativa dello scorso anno

La Serie A 2025-2026 sta registrando un netto calo nella produzione offensiva, con alcune squadre che non riescono a replicare le ottime performance degli scorsi anni. Un esempio lampante è l’Atalanta, che, rispetto alle stagioni precedenti, ha subito una significativa flessione. I bergamaschi, storicamente una delle squadre più prolifiche in attacco, hanno visto il loro rendimento offensivo scendere notevolmente, segnando 24 gol in meno rispetto alla scorsa stagione.

L’Atalanta in crisi: numeri che parlano chiaro

L’Atalanta ha realizzato solo 30 gol in 28 partite, ben lontano dai 42 che ci si sarebbe aspettati sulla base delle prestazioni passate. Questo calo di 12,5 gol rispetto agli attesi rappresenta il peggior differenziale di tutta la Serie A, e ha condotto la squadra a una posizione di classifica più bassa di quanto sperato, mettendo a rischio la qualificazione alle competizioni europee. L’involuzione offensiva si riflette in un campionato in cui la squadra, anziché lottare per le prime posizioni, si trova a dover puntare ad un posto nelle coppe.

Le ragioni della flessione

L’Atalanta ha sempre basato il proprio gioco sulla forza offensiva, ma quest’anno la situazione è cambiata. Se in passato giocatori come Ademola Lookman e Mateo Retegui erano stati protagonisti assoluti, ora la squadra ha faticato a replicare quella stessa efficienza offensiva. Infatti, la mancanza di nuovi innesti prolifici e il calo di rendimento dei giocatori offensivi ha contribuito ad un attacco poco incisivo, con i nerazzurri che hanno registrato un numero di reti inferiore rispetto alle aspettative.

La difficoltà di altre squadre e il ritorno alla competizione

Anche squadre come la Lazio hanno avuto difficoltà nella stessa direzione, segnando solo 28 gol, ben lontano dai 50 della passata stagione. Questo calo di produttività non può essere giustificato solo dalle cessioni, ma risulta anche legato ad altri fattori, come l’assenza di contributi importanti da parte di alcuni giocatori chiave. La Fiorentina, il Bologna, e la Roma hanno visto un’ulteriore discesa nelle loro prestazioni offensive, rendendo la competizione ancora più difficile da affrontare.

Le sfide per i club della Serie A

Il calo della produzione offensiva è una tendenza che non si limita solo all’Atalanta ma coinvolge molte altre squadre. I club di Serie A devono affrontare una dura realtà: il ritorno alla competitività passa anche dalla rinascita offensiva. L’Inter, che continua a mantenere un trend positivo, è un’eccezione, ma anche i nerazzurri dovranno stare attenti alla mancanza di incisività dei giocatori offensivi per mantenere il ritmo in un campionato sempre più equilibrato.