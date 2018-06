L’Atalanta segue con attenzione Tomas Soucek, centrocampista dello Slavia Praga e della Nazionale ceca. Il trasferimento potrebbe chiudersi con un’offerta di 5 milioni di euro

L’Atalanta ha perso Bryan Crtistante, uno dei punti di forza della squadra guidata da Giampiero Gasperini in questa stagione, ma avrebbe già individuato il suo possibile sostituito. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i bergamaschi si sono interessati a Tomas Soucek dello Slavia Praga. Il mediano 23enne della Nazionale ceca può giocare anche come difensore centrale all’occorrenza. In questa stagione ha realizzato 3 gol e un assist in 39 presenze. Pare che anche la Fiorentina, che ieri ha ufficializzato l’arrivo di Montiel Rodriguez dal Maiorca, abbia fatto un tentativo per il giocatore ma l’Atalanta avrebbe sopravanzato l’offerta dei viola. La trattativa potrebbe chiudersi intorno ai 5 milioni di euro.