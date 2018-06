La Fiorentina ha comunicato ufficialmente l’acquisto a titolo definitivo di Montiel Rodriguez, attaccante esterno classe 2000 del Maiorca

La Fiorentina si sta dimostrando una delle squadre più attive sul mercato in questa fase preliminare. I viola hanno poche ore fa ufficializzato l’acquisto di David Hancko dallo MS Zilina e ora ha annunciato l’arrivo di un nuovo giocatore che sarà a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli per la prossima stagione. Il giovane Cristobal Montiel Rodriguez, attaccante esterno del Maiorca, arriva a titolo definitivo alla Fiorentina. Il giocatore classe 2000 ha firmato un contratto per 5 anni. In questa stagione lo spagnolo ha militato nella selezione giovanile del club maiorchino. I viola nel frattempo seguono anche con interesse il 21enne centrocampista scozzese Liam Henderson, che nella passata stagione ha militato nel Bari in Serie B.