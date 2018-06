Hancko, acquisto ufficiale per la Fiorentina: il comunicato

Acquisto a titolo definitivo di David Hancko per la Fiorentina, accordo raggiunto con lo Zilina per il difensore classe 1997

Comunicato ufficiale della Fiorentina che annuncia il primo colpo di calciomercato estivo per la stagione 2018/2019. Si tratta di David Hancko, calciatore proveniente dallo Zilina il cui acquisto è stato annunciato ufficialmente oggi attraverso un comunicato ufficiale diramato dalla Fiorentina sul proprio sito web. La notizia del suo arrivo è stata confermata questa mattina mentre nelle ultime ore già in città si era sparsa la voce dell’accordo raggiunto con il club slovacco. Per il difensore 20enne, classe 1997, si apre così una grossa opportunità in maglia viola.

Di seguito il testo del comunicato ufficiale che informa sull’accordo tra i due club per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino del difensore: «La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore David Hancko dal MSK Zilina. Hancko è nato a Prievidza il 13 dicembre del 1997, nell’ultima stagione ha disputato 32 partire realizzando 4 reti. Il calciatore ha collezionato inoltre 7 presenze nella nazionale under 21 del suo paese. Sarà a Firenze nei prossimi giorni per svolgere le visite mediche».