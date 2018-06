La Fiorentina è interessata allo scozzese Liam Henderson, centrocampista 22enne che da gennaio ha giocato nelle fila del Bari in Serie B

La Fiorentina non è riuscita nell’impresa di raggiungere la qualificazione all’Europa League nonostante un finale di stagione davvero entusiasmante per i colori viola. Il club toscano, che ancora piange il suo capitano Davide Astori, prepara quindi una piccola rivoluzione della rosa per l’anno prossimo con la speranza di raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi di quelli fissati per la stagione appena conclusa. Secondo quanto riporta Sportitalia, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Liam Henderson, centrocampista scozzese del Bari. Il giocatore 22enne ha contribuito a portare la squadra ai Playoff grazie a 2 gol e 2 assist in 19 presenze. I rumors confermano che Henderson sarebbe felice di rimanere in Italia e di salire di categoria con la maglia viola. La Fiorentina nelle scorse ore ha ufficializzato l’arrivo di Hancko dallo MSK Zilina e sta cercando di resistere alle lusinghe dei grandi club per Federico Chiesa. Per l’attaccante si sono già fatte avanti Manchester City, United e Liverpool.