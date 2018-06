Chiesa, c’è anche la Premier League: City, United e Liverpool interessate

Dopo Inter e Juventus, ecco i club di Premier League su Federico Chiesa: l’esterno offensivo della Fiorentina è finito sul taccuino dei due club di Manchester e del Liverpool

Ritenuto tra i talenti più promettenti del panorama mondiale, Federico Chiesa è pronto per il salto di qualità. Nonostante la chiusura della Fiorentina (leggi anche: Muro viola: «Lui e i big restano, non tocchiamo le fondamenta»), l’esterno offensivo fa gola ai top club italiani: Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi a suon di milioni per il classe 1997, che ha raccolto 6 reti e 9 assist tra Serie A e Coppa Italia. Ma non solo…

Nuovi aggiornamenti dall’Inghilterra: secondo quanto riportato da talkSPORT, su Federico Chiesa ci sono anche tre club di Premier League. Parliamo di Manchester United, Manchester City e Liverpool: il nazionale azzurro è stato monitorato dagli osservatori delle tre società britanniche, che sono pronte ad aprire il portafoglio per assicurarsi le prestazioni di uno degli Under 23 più stimati d’Europa…