Muro viola per Chiesa: «Lui e i big restano, non tocchiamo le fondamenta»

La Fiorentina spegne le voci su Federico Chiesa. I viola provano a blindare l’esterno ma anche Simeone e gli altri

La Fiorentina, dopo le tante cessione della passata stagione, non ha alcuna intenzione di privarsi dei suoi migliori elementi. Lo scorso anno era finito un ciclo e i viola hanno permesso ai vari Gonzalo Rodriguez, Borja Valero, Kalinic, Vecino, Bernardeschi di partire. Quest’anno è diverso. La Fiorentina ha iniziato un nuovo ciclo nella passata stagione e non ha alcuna intenzione di cedere i suoi migliori giocatori. I viola hanno riscatto Pezzella e non intendono privarsi di Federico Chiesa, vero uomo mercato, Simeone e gli altri.

«Come lo dobbiamo dire? Per lui e anche per gli altri. Noi siamo stati chiari, non li cediamo… non tocchiamo le fondamenta» la risposta della Fiorentina alle voci di mercato su Chiesa e gli altri big, riportata quest’oggi dal Corriere dello Sport. Arrivano dunque le prime smentite ufficiali dei viola. Una smentita che potrebbe chiudere definitivamente, o forse no, le voci sull’addio di Federico Chiesa. Il classe ’97 è nel mirino di Inter, Juventus e Napoli: i tre club hanno già presentato delle offerte per il talento viola ma la Fiorentina, almeno fino a questo momento, le ha sempre rifiutate. Il messaggio dei viola però è chiaro: Federico non è in vendita!