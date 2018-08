Gasperini ha risposto con un sorriso alle domande sulla possibilità di alzare l’asticella fino a raggiungere la Champions League

L’Atalanta anche in questa prima fase della stagione si è dimostrata una squadra in grado di competere in campo internazionale. I nerazzurri stanno per completare la seconda qualificazione consecutiva ai gironi di Europa League e l’allenatore Gian Piero Gasperini non nasconde l’ambizione di voler raggiungere traguardi ancora più ambiziosi. Come riporta TuttoMercatoWeb, alcuni giornalisti bergamaschi hanno chiesto al tecnico se la volontà del club fosse quella di “alzare ulteriormente l’asticella”. Gasperini con un sorriso ha risposto: «Se la alziamo significa che puntiamo alla Champions». L’Atalanta ovviamente non ha messo la massima competizione europea nel mirino ma l’obiettivo è certamente quello di competere con le big in campionato e migliorare il settimo posto della passata stagione.

L’Atalanta questa sera debutterà con il Frosinone alle 20:30 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia nel posticipo del lunedì. Qui potete trovare la probabile formazione dei nerazzurri.