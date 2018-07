Formazioni Serie A 2018-2019: ecco come potrebbero scendere in campo le venti squadre della massima serie. Tutte le probabili formazioni

Il mercato è in fermento. Ma, con il passare delle settimane, si avvicina anche l’inizio della nuova stagione di Serie A. L’annata 2018-2019 inizierà nel weekend del 17 e del 18 agosto e le squadre, già in questo momento, si stanno rinforzando sul mercato per regalare agli allenatori tutti i rinforzi di cui hanno bisogno. Guarda tutti dall’alto in basso la Juventus, alla ricerca dell’ottavo Scudetto consecutivo. La leggenda è già stata raggiunta con il settimo, conquistato l’anno scorso, ma la Vecchia Signora vuole alzare ancor di più l’asticella. Ma attenzione al nuovo Napoli targato Carlo Ancelotti, che ha intenzione di scombinare i piani di Madama. Poi ci sono le rinnovate ambizioni di Roma e Inter, ma anche la grande voglia di risorgere di Lazio e Milan, oltre alla sempre solida e mai banale Atalanta di Gian Piero Gasperini. Accesa anche la bagarre Europa League, con Toro, Fiorentina e Sampdoria in prima fila, mentre per quanto riguarda la lotta salvezza sarà necessario tenere d’occhio le neopromosse Empoli, Parma e Frosinone, che non hanno alcuna intenzione di ritornare in cadetteria al termine della stagione 2018-2019. Ecco, intanto, le formazioni della Serie A 2018-2019: l’undici titolare di tutte le venti squadre che parteciperanno al massimo campionato nazionale.

Formazione Atalanta 2018-2019: i titolari

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Petagna. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Formazione Bologna 2018-2019: i titolari

BOLOGNA (4-3-3): SKORUPSKI; Torosidis, De Maio, Gonzalez; Keita; Poli, Pulgar, Dzemaili; Di Francesco, Destro, Krejci. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Formazione Cagliari 2018-2019: i titolari

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; SRNA, Ceppitelli, Romagna, Lykogiannis; Barella, Cigarini, Ionita; CASTRO; Farias, Pavoletti. Allenatore: Rolando Maran.

Formazione Chievo Verona 2018-2019: i titolari

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Dainelli, Gobbi; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Stepinski, DJORDJEVIC. Allenatore: Lorenzo D’Anna.

Formazione Empoli 2018-2019: i titolari

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, ROMAGNOLI, Pasqual; Bennacer, BUCHEL, Krunic; Zajc; Donnarumma, Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Formazione Fiorentina 2018-2019: i titolari

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Saponara, Simeone, Chiesa. Allenatore: Stefano Pioli.

Formazione Frosinone 2018-2019: i titolari

FROSINONE (3-4-1-2): Vigorito; Brighenti, Ariaudo, Terranova; M. Ciofani, Maiello, Chibsah, Beghetto; Ciano; D. Ciofani, Dionisi. Allenatore: Moreno Longo.

Formazione Genoa 2018-2019: i titolari

GENOA (3-5-2): MARCHETTI; Biraschi, Izzo, CRISCITO; Lazovic, Rigoni, Miguel Veloso, SANDRO, Laxalt; Lapadula, Pandev. Allenatore: Davide Ballardini.

Formazione Inter 2018-2019: i titolari

INTER (3-5-1-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, DE VRIJ, ASAMOAH; Brozovic, Vecino; Candreva, NAINGGOLAN, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

Formazione Juventus 2018-2019: i titolari

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; CANCELO, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; EMRE CAN, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Formazione Lazio 2018-2019: i titolari

LAZIO (3-5-2): Straskosha; Luiz Felipe, Bastos, Radu; Marusic, BERISHA, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Formazione Milan 2018-2019: i titolari

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Formazione Napoli 2018-2019: i titolari

NAPOLI (4-3-3): MERET; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, FABIAN RUIZ, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Formazione Parma 2018-2019: i titolari

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Dezi, Munari, Barillà; Siligardi, Calaiò, Di Gaudio. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Formazione Roma 2018-2019: i titolari

ROMA (4-3-3): Alisson; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, CRISTANTE; KLUIVERT, Dzeko, PASTORE. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Formazione Sampdoria 2018-2019: i titolari

SAMPDORIA (4-3-3): Belec; Bereszynski, Ferrari, COLLEY, Regini; Linetty, Barreto, Praet; Ramirez; Zapata, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo.

Formazione Sassuolo 2018-2019: i titolari

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; G. FERRARI, Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Sensi, Duncan, Rogerio; Berardi, FALCINELLI. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Formazione Spal 2018-2019: i titolari

SPAL (3-5-2): MILINKOVIC-SAVIC; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, VALDIFIORI, Kurtic, Costa; Paloschi, Antenucci. Allenatore: Leonardo Semplici.

Formazione Torino 2018-2019: i titolari

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, N’Koulou, Bonifazi; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.

Formazione Udinese 2018-2019: i titolari

UDINESE (4-4-1-1): Scuffet; Stryger Larsen, Danilo, Nuytinck, Samir; Barak, Behrami, Fofana, Jankto; De Paul; Lasagna. Allenatore: Julio Velazquez.