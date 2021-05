Atalanta, Gasperini: «C’è delusione. Step Scudetto? È complicato»

Ai microfoni di Rai Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato nel post partita di Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia

DELUSIONE – «C’è delusione, è stata una partita tirata e giocata. E’ stata una bella sfida, siamo stati sfortunati negli episodi, basti vedere il loro vantaggio e l’azione del rigore di Pessina. Meglio noi nel primo tempo, poi nella ripresa siamo calati un po’ e Chiesa ha trovato un bel gol che ha cambiato tutto. Ho avuto la sensazione del rigore anche dal vivo. La cosa era abbastanza evidente».

GARA – «Avevamo difficoltà a sviluppare gioco, ma non sempre ci si riesce per 90 minuti. Queste sono finali, si viaggia a momenti per una squadra e a momenti per l’altra. Poi hanno fatto un bellissimo gol e ciò ha determinato il risultato. Le fasce bloccate? Merito anche dell’avversario. Sono dispiaciuto per i ragazzi però il calcio è così, queste partite possono andare in questo modo ma noi usciamo a testa alta».

STEP SCUDETTO – «Vincere lo scudetto è complicato per le altre società al di fuori della big. Lo stesso vale per la Coppa Italia. Noi siamo contenti di essere arrivati in finale e siamo soddisfatti di essere arrivati a questo livello».

