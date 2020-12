Atalanta, Gasperini: «Difficile fare calcoli, proveremo a fare la partita»

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Ajax

IL PIANO TATTICO – «Difficile fare calcoli in questo tipi di partite. Devi cercare di fare al massimo, Difficilmente sono partite da 0-0 ma è nella nostra mentalità. Preferiamo fare la partita rispetto a difenderci ma avere due risultati su tre ci da qualche vantaggio».

UDINESE – «Giocare nelle condizioni di domenica sarebbe stata rischioso. Avrei preferito giocarla sabato ma globalmente arriviamo a questa partita avendo recuperato qualche giocatore».

EUROPA LEAGUE – «L’impegno di domani è importante, è decisiva. Abbiamo una qualificazione di Europa League, puntiamo tutto sul passaggio del turno ma l’anno prossimo avremo la certezza di giocare ancora in competizioni europee».

ANDATA – «All’andata siamo stati capaci di rimontare due gol, non è stato facile ma questo aspetto ci da la fiducia per giocare domani la nostra partita. La nostra intenzione è quella di limitare la loro fase offensiva».

CONCENTRAZIONE – «La concentrazione è un elemento molto forte per entrambe le squadre ma non sarà certo questo che mancherà. Sarà importante la componente tecnica per interrompere le loro trame offensive. Sarà fondamentale fare gol».