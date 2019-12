Atalanta: Gomez, Pasalic e il riempimento dell’area

Pasalic è fondamentale nel consentire all’Atalanta di riempire bene l’area. Gasperini attacca con tanti uomini

L’Atalanta è una squadra maestra nell’occupare l’area rivale. Attacca sempre con tanti uomini, coprendo bene il campo sia al centro che in ampiezza. L’apporto degli esterni è fondamentale.

La slide sopra mostra una situazione molto interessante. Su una palla a rimorchio, De Roon va al tiro. Oltre alla presenza in area sia delle punte che degli esterni, ci sono anche i due mediani: De Roon e Pasalic. Vedendo l’inserimento dei compagni, Gomez (nominalmente il trequartista), rimane quindi bloccato, per proteggere i 3 dietro in caso di ripartenza avversaria.