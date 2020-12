Atalanta, Gosens e Hateboer i talismani di Gasperini

Gasperini ha in Gosens e Hateboer due talismani: con loro in campo, l’Atalanta non perde mai

Ad Amsterdam, contro l’Ajax, l’Atalanta si gioca il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Alla Dea basta un punto per il passaggio del turno e Gian Piero Gasperini spera di potersi affidare alla sua coppia di esterni Gosens-Hateboer. Il primo, infatti, è in attesa del responso dell’Ats che attesti la falsa positività al Covid-19 di sabato scorso.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, le due ali olandesi sono un vero e proprio talismano per l’Atalanta. Con loro due in campo, in questa stagione, i nerazzurri non hanno mai perso. In sette partite sono arrivati cinque successi e due pareggi. Mentre quando è mancato uno dei due, il rendimento della Dea è crollato. E proprio non perdere ad Amsterdam servirà agli uomini di Gasperini per passare il turno in Champions League.