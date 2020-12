Robin Gosens è risultati negativo al Covid-19 nell’ultimo tampone

Nella giornata di ieri, Robin Gosens non era stato convocato per la partita contro l’Udinese da Gian Piero Gasperini per la positività del calciatore al Covid-19. Oggi, però, l’Atalanta ha comunicato che tutti i tamponi effettuati sono risultati negativi; compreso quello dell’olandese.

Ora la negatività di Gosens dovrà, però, essere certificata dall’Ats.