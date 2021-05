Atalanta, Gosens nella storia della Serie A: il record del tedesco

Robin Gosens è inarrestabile: uno dei calciatori più determinanti della squadra di Gasperini agguanta un record in Serie A

Robin Gosens è andato a segno anche nella gara contro il Genoa: sono 11 i gol per il laterale tedesco dell’Atalanta, una delle armi di Gian Piero Gasperini nell’ennesima stagione esaltante.

Con il gol siglato ieri, Gosen raggiunge Daniel Passarella come gol stagionali per un difensore in Serie A: l’argentino ne mise a segno 11 nell’annata 1985/1986 con la maglia della Fiorentina.