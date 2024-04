Gosens: «Se me ne vado dall’Union Berlino sarà solo per l’Italia»

Robin Gosens, ex esterno di Atalanta e Inter, milita adesso nell’Union Berlino. Ecco le sue dichiarazioni circa il futuro

Robin Gosens, esterno dell’Union Berlino, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del passato in Italia e del match tra Liverpool e Atalanta.

RICORDI – «Ho due immagini davanti ai miei occhi: Anfield vuoto a causa della pandemia e il mio gol. Una serata indimenticabile sia dal punto di vista umano sia da quello professionale».

UNION BERLINO – «Io sto bene, anche se le cose non stanno andando come avremmo voluto. Avevamo aspettative diverse, il primo pensiero per me adesso è ottenere la salvezza. A livello personale sono felice di aver giocato con continuità, cosa che non mi era riuscita con l’Inter»

TI MANCA L’ITALIA? – «Sì, certo. Sono tedesco, ma mi sento anche italiano un po’. La mia mentalità è italiana. E’ magico vivere lì, ho ottimi ricordi sia a Bergamo, dove ho lasciato il cuore, sia a Milano»

FUTURO – «E’ presto, come detto ora è tempo di pensare alla salvezza dell’Union. Poi ci sarà l’Europeo. Solo allora organizzerò le mie idee e deciderò il percorso migliore per la mia carriera e la mia famiglia. Nel 2026 c’è il Mondiale… Se deciderò di cambiare squadra, lo farò solo per un club italiano»