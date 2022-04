Atalanta, il DG Marino aspetta Zapata: «È un giocatore importante»

Il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha parlato ai microfoni di DAZN sul finale di stagione della Dea

MARINO – «La squadra ha fatto un’ottima stagione, al di là dei risultati. Siamo in lotta per l’Europa League e in campionato ci stiamo giocando l’Europa con squadre importanti. Fino all’ultimo ce la giocheremo, con la nostra voglia e la nostra filosofia. Zapata è un giocatore importante, ci contiamo tanto e dovrà piano piano reinserirsi. Il finale di stagione si preannuncia divertente».