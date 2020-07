Atalanta, Ilicic a caccia del 50esimo gol: i nerazzurri vogliono il terzo posto. I risultati permettono agli orobici di pensare in grande

I nerazzurri sognano in grande. L’Atalanta vuole assolutamente conquistare il terzo posto, visti anche i risultati incrociati che favoriscono la corsa della squadra di Gian Piero Gasperini.

Non solo, Josip Ilicic è pronto a siglare il suo 50esimo gol in maglia atalantina: può giocare dal primo minuto e vuole trascinare la Dea ad un traguardo storico per la città di Bergamo.