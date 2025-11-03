Atalanta, si cerca la quadra: Marsiglia e Sassuolo le due avversarie decisive per il giudizio su Juric? Il ko contro l’Udinese può mettere in bilico il tecnico

Atalanta, futuro in bilico dopo la sconfitta contro l’Udinese per Juric: decisive le prossime due sfide contro Marsiglia e Sassuolo per la decisione sul tecnico

Il futuro di Ivan Juric sulla panchina dell’Atalanta si decide nei prossimi giorni. Come riportato dal Corriere dello Sport, la sconfitta contro l’Udinese, firmata dall’ex Nicolò Zaniolo, ha aperto una fase di riflessione profonda in casa nerazzurra. Una giornata storta che ha messo in luce le difficoltà della “nuova Dea”, ancora alla ricerca di equilibrio dopo l’era Gasperini.

Pur non essendo ufficialmente in bilico, Juric è chiamato a dare una scossa immediata. La dirigenza bergamasca vuole capire le cause del calo di rendimento e valuterà la reazione del gruppo in due partite chiave: la trasferta di Conference League contro l’Olympique Marsiglia e la successiva sfida casalinga di campionato contro il Sassuolo.

Saranno questi gli appuntamenti che determineranno il futuro dell’allenatore croato a Bergamo. Il club valuterà prestazioni, atteggiamento e risultati, elementi fondamentali per decidere se proseguire o voltare pagina.