Atalanta, Malinovskyi si allena a parte: in dubbio per il Midtjylland

Piccolo campanello d’allarme in casa Atalanta: Ruslan Malinovskyi si è allenato a parte durante la seduta odierna

L’Atalanta si è allenata quest’oggi a Zingonia per preparare la sfida di mercoledì in Champions contro il Midtjylland e un piccolo campanello d’allarme è suonato in casa nerazzurro. Come riporta il sito ufficiale dei bergamaschi, Ruslan Malinovskyi si è allenato a parte a causa di un problema all’addome legato ad una vecchia cicatrice. L’ucraino è quindi in dubbio per la sfida contro i danesi.

«Prosegue a Zingonia la preparazione all’esordio stagionale in UEFA Champions League che vedrà i nerazzurri affrontare mercoledì 21 ottobre il Midtjylland alla MCH Arena di Herning. Oggi era in programma un allenamento pomeridiano al Centro Bortolotti. A parte Malinovskyi che ha svolto un lavoro differenziato. Domani, martedì 20 ottobre, ultima seduta a Zingonia prima della partenza per la Danimarca»