Atalanta, Marelli sul rosso a Maehle: «eccessivo»

Luca Marelli boccia il Var di Sassuolo-Atalanta per il rosso di Maehle: «L’intervento del Var è forzato, cosi come eccessivo è il rosso»

L’ex arbitro ed opinionista di DAZN Luca Marelli ha parlato del rosso rimediato dall’atalantino Maehle. Di seguito le sue parole

«É un episodio che a mio parere andava valutato esclusivamente in campo ed il cartellino rosso è eccessivo per alcuni elementi da tener presente. Non stiamo parlando di un fallo volontario, perchè Maehle ha cercato il pallone e dopo c’è stato l’impatto con la tibia di Berardi. Sul fermo immagine sembra rosso pieno, ma in realtà non c’è velocità perchè Maehle ha fatto solo due passi senza arrivare con foga verso l’avversario. Altro punto è che il ginocchio di Maehle al momento del contatto è piegato e perciò la pericolosità è decisamente inferiore. Se l’arbitro lo avesse espulso in campo sarebbe stata una valutazione di campo che sarebbe andata anche bene, ma l’intervento del Var è decisamente forzato, cosi come eccessivo è il rosso»