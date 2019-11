Atalanta, Marino: «Contro la Juve sempre una gara speciale»

Atalanta, le parole del dg dei bergamaschi Marino poco prima dell’inizio della gara contro la Juventus di mister Sarri

Umberto Marino, dg dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra i bergamaschi e la Juventus di Sarri.

«E’ sempre bello vedere l’Atalanta, e lo dico percependo le sensazioni dei tifosi di altre squadre. Contro la Juventus è sempre una gara speciale e tutti i ragazzi vogliono giocarla. La gara con la Dinamo sarà molto importante. Il mister ha visto bene Barrow in settimana, ha lavorato molto bene e fiducia in lui, ragazzo che ci ha fatto vedere cose importanti e oggi ci farà vedere il valore. Kulusevski? E’ un ragazzo che ha i riflettori adesso di club italiani ed europeo. Per noi è un motivo d’orgoglio. Quanto vale? Bisogna chiederlo al presidente. E’ lui che decide il valore dei nostri giocatori».