Allegri nel post gara di Atalanta Milan: «Dobbiamo essere contenti di aver allungato una striscia positiva». Le parole del tecnico rossonero

Al termine della sfida tra Atalanta e Milan, disputata alla New Balance Arena di Bergamo, Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell’allenatore rossonero:

L’ANALISI SULLA PARTITA – «Non c’è una rosa corta, è solo un momento in cui abbiamo qualche infortunato. Il primo tempo abbiamo sofferto per troppi errori tecnici in uscita, non so se è dipeso dalla stanchezza. Merito va dato anche all’Atalanta. Nel secondo tempo meglio, abbiamo sbagliato le scelte negli ultimi 30 metri. Al primo tempo abbiamo subito un gol evitabile. Però dobbiamo essere contenti di aver allungato una striscia positiva».

MIGLIORARE LE SCELTE – «Sapevamo che loro nel secondo tempo non avrebbero potuto tenere quel pressing, in quei momenti serve alzare la percentuale di passaggi e quella realizzativa».

LA SCELTA SU LEAO, LE CONDIZIONI DI GIMENEZ – «Aveva avuto un problema all’anca, non stava benissimo, ho preferito toglierlo. La squadra aveva bisogno di giocatori freschi e Rafa non riusciva a scattare. Niente di che, anche Gimenez è una botta. Con la Roma dovrebbe tornare anche Estupinan».

