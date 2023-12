Il ritorno della “fiamma” Atalanta, ma l’ossigeno per durare si chiama continuità

Una vittoria che per l’Atalanta fa morale, ma la fiamma contro il Milan ha bisogno di ossigeno per risalire notevolmente la classifica

Atalanta ritrovata? Troppo presto per dirlo, ma sicuramente è stata una bella fiamma quella che ha rispedito il Diavolo all’Inferno. Una squadra ritornata non solo a vincere, ma anche a sudare la maglia lottando su ogni pallone: il tutto con una doppietta di Lookman e una giocata finale di Muriel entrata di diritto nella storia nerazzurra.

Grande entusiasmo, fiducia e una classifica che si accorcia davanti. Tutto risolto? No. Accendere un fuoco abbastanza potente è abbastanza facile, ma per mantenerlo vivo occorre tanto ossigeno. L’ossigeno, per l’Atalanta, si chiama continuità nei risultati e soprattutto dal punto di vista mentale: ciò che serve per dare veramente una botta ad una stagione che prima di ieri sera si stava complicando.

Vincere con il Milan è grande impresa soprattutto visto l’andamento negli scontri diretti, ma sono i filotti, i punti con le piccole che ti permettono di risalire la china. A fine di questa giornata l’Atalanta si troverà massimo a -4 dalla zona Champions e con una classifica che vede l’Europa lontana di poco. Il discorso rimane sempre lo stesso di lunedì sera: questa Dea è causa e soluzione a tutti i suoi problemi, perché può cadere così come risalire in un attimo.