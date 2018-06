L’Atalanta avrebbe definito l’acquisto dalla Roma dell’attaccante classe ’98 Marco Tumminello. I giallorossi si riservano il diritto di recompra

L’Atalanta è un club che guarda sempre con grande attenzione ai giovani e molto spesso è il luogo ideale in cui possono crescere dal punto di vista sportivo. Secondo quanto riferisce Sky Sport, i nerazzurri hanno messo gli occhi su uno degli attaccanti più interessanti del panorama giovanile italiano. Si parla di Marco Tumminello, giocatore di proprietà della Roma ma che quest’anno ha giocato al Crotone. Nella stagione appena conclusa il centravanti classe ’98 ha messo a segno 3 gol e 1 assist in 10 presenze con la maglia del club calabrese. Atalanta e Roma si sarebbero accordate per una cifra vicina ai 6 milioni di euro ma i giallorossi si sarebbero riservati il diritto di recompra. I rapporti tra i due club sono ottimi anche in virtù del trasferimento nella Capitale di Bryan Cristante.