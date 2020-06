Atalanta, Muriel: «Andiamo a Lisbona per giocarcela»

Atalanta, il colombiano ha le idee chiare: la squadra di Gasperini non andrà a Lisbona solo per partecipare Luis Muriel, importantissimo in questo periodo nell’Atalanta di Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni intervistato da Sky Sport. «Champions? Andiamo a Lisbona per giocarcela. Con Gasperini ho un buon rapporto, riesco anche a farlo ridere ogni tanto. Anche io ci ho messo tanto di mio, prima curavo meno cose, adesso ho raggiunto una età che mi permette di imparare, rivedere gli errori che ho fatto e lavorare su quello. Poi la fiducia l’ho sempre avuta da parte di tutti gli allenatori».

RISORSA – «Credo di essere un’arma in più. L’Atalanta crea tantissime occasioni e gestisce bene la palla facendo stancare gli avversari. Sono pronto a dare una mano sia entrando che partendo dall’inizio. Io lavoro ogni giorno per giocare, voglio giocare sempre. Non mi accontento di entrare 20 minuti. Lavoro ogni giorno per giocare dall’inizio ma non è facile, la concorrenza è abbastanza forte».