Atalanta-Parma streaming e probabili formazioni: dove vederla

Atalanta-Parma: la Dea di Gasperini ospita in casa i ducali di D’Aversa nella 18ª giornata del campionato di Serie A

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini affronta in casa nella 18ª giornata di Serie A il Parma di Roberto D’Aversa. La Dea è 5ª in classifica con 31 punti, mentre i ducali si trovano in 7ª posizione con 25. Atalanta-Parma: la partita si giocherà lunedì 6 gennaio 2020 nello scenario del Gewiss Stadium di Bergamo con fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

Atalanta-Parma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Atalanta-Parma sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca di Atalanta-Parma su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi, che sarà affiancato al commento tecnico da Dario Marcolin. Marco Russo curerà invece il pre e post partita dal Gewiss Stadium.

Parma-Atalanta, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Lunedì 6 dicembre 2019

Fischio d’inizio: ore 15.00

Stadio: Gewiss Stadium (Bergamo)

Dove vederla in streaming: Segui live Atalanta-Parma solo su DAZN

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli



Atalanta-Parma, probabili formazioni

ATALANTA – Gasperini dovrebbe recuperare Gollini fra i pali dopo l’influenza, ma qualora l’estremo difensore non fosse pronto, dal 1′ giocherebbe il dodicesimo Sportiello. In difesa Djimsiti resta in vantaggio su Masiello per affiancare Toloi e Palomino. Dubbi a centrocampo: a destra Castagne appare in vantaggio su Hateboer, così come in mezzo Pasalic su Freuler. De Roon in regia e Gosens sulla sinistra completeranno il reparto. Anche in attacco sussiste qualche incertezza: la scelta del tecnico di Grugliasco potrebbe ricadere sul ‘Papu’ Gomez come trequartista alle spalle della coppia composta da Ilicic e Muriel. Torna a disposizione dopo il lungo infortunio anche Duvan Zapata, ma il colombiano dovrebbe partire dalla panchina.

PARMA – Problemi in difesa per D’Aversa, che dovrà fare i conti con la squalifica di una pedina importante come Gagliolo. Davanti al portiere Sepe, dunque, la scelta potrebbe ricadere sull’innesto da centrale di Dermaku accanto a Bruno Alves, con lo spostamento di Iacoponi sull’out di sinistra e Darmian regolarmente sulla corsia di destra. In mediana Hernani agirà da playmaker, con Grassi mezzala destra e Barillà mezzala sinistra. In attacco si ferma per infortunio Gervinho, la cui assenza si aggiunge a quelle di Karamoh e Cornelius, mentre è recuperato Inglese, che tuttavia con ogni probabilità partirà dalla panchina. Così Kucka sarà probabilmente impiegato da falso nove, con Kulusevski e Sprocati ai suoi lati come esterni offensivi.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; A. Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Iacoponi; Grassi, Hernani, Barillà; Kulusevski, Kucka, Sprocati. All. D’Aversa

Leggi anche: GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA