Atalanta, Pasalic: «Champions? Giocare a San Siro ci penalizza»

Atalanta, Mario Pasalic racconta la stagione con la maglia nerazzurra: ecco le sue parole, tra Champions e Gasperini

Mario Pasalic si è raccontato al quotidiano croato 24Sata. Ecco le parole del centrocampista dell’Atalanta.

ATALANTA – «La Juventus ha qualcosa in più delle altre. Per quel che riguarda la Champions League la difficoltà per noi è quella di non giocare la partite casalinghe nel nostro stadio ma a San Siro».

GASPERINI – «Abbiamo un ottimo rapporto e da quanto mi utilizza si capisce quanto mi apprezzi. Posso solo parlare bene di lui, è un grande esperto di calcio».