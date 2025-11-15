Atalanta, Percassi: «Juric è stata una scelta ponderata. Gasperini? Addio inaspettato. Ecco quando lo abbiamo saputo»

Atalanta, Luca Percassi in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ si è soffermato anche sull’addio di Gasperini alla Dea al termine della scorsa stagione

In una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Luca Percassi affronta diversi temi e fra questi anche l’addio di Gasperini. Ecco uno stralcio delle sue parole.

JURIC – «La scelta è stata ponderata. Abbiamo iniziato a ragionare su di lui quando inaspettatamente Gasperini ci ha comunicato l’addio».

SEPERAZIONE CON GASPERINI – «Durante l’ultimo mese di campionato con lui abbiamo parlato di contratto e squadra. Solo il martedì dopo la fine della stagione ci ha comunicato la sua volontà di andare via».

MOMENTO DIFFICILE – «Lo sapevamo. Eravamo consapevoli che un cambio così radicale ci avrebbe portato delle difficoltà a 360°».