Atalanta, il ritiro estivo sarà al centro sportivo di Zingonia

L’Atalanta non andrà in ritiro estivo in Val Seriana: la preparazione si svolgerà nuovamente nel centro sportivo di Zingonia

Non è ancora stata fissata la data del raduno estivo, ma per il secondo anno consecutivo la preparazione precampionato non avverrà in Val Seriana per l’Atalanta che dunque si radunerà nel verde del suo attrezzatissimo centro sportivo di Zingonia.

Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi intervenuto lunedì sera alla trasmissione TuttoAtalanta su Bergamo Tv: “Per ora non ci sono le condizioni per svolgere il normale ritiro precampionato in Val Seriana. Quindi lo faremo a Zingonia”.

Una scelta quasi obbligata quella atalantina in quanto l’impianto di Clusone al momento è un hub vaccinale, dunque non sarebbe disponibile per la seconda metà di luglio, quando sarà ancora in corso la campagna vaccinale senza contare che resta sempre un’incognita legata all’andamento dell’epidemia, che consiglia prudenza.

Ancora nessuna data fissata per il raduno: l’Atalanta ha 13 giocatori impegnati con le nazionali in vista dei campionati Europei e della Coppa America (dove potrebbero andare i due colombiani e i due argentini): quasi tutti questi giocatori non saranno a disposizione almeno fino a fine luglio.