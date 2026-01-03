Atalanta Roma, Percassi: «Dispiace non avere tutti a disposizione. Con Gasperini sfida emozionante. Il suo addio? Purtroppo...»

Atalanta Roma, Percassi prima del match ha parlato ai microfoni di Sky. Le parole dell’ad della Dea anche sul ritorno di Gasperini

L’ad Luca Percassi a pochi minuti dalla sfida contro la Roma ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del dirigente dell’Atalanta.

PARTITA – «Normale che non sia una partita come le altre. Con Gasperini abbiamo trascorso 10 anni fantastici. Il mister ha portato idee importanti e le sue parole confermano come questa squadra gli sia rimasta nel cuore. Purtroppo le storie finiscono e noi abbiamo un nuovo capitolo».

LEGGI ANCHE >>> SEGUI QUI IL LIVE DEL MATCH

ROMA – «Loro sono la squadra che nel 2025 ha fatto più punti. Dispiace non avere tutti a disposizione, ma sono certo che chi ha scelto il mister darà il massimo. Per noi è una partita come le altre nonostante la rivalità fra le due squadre».